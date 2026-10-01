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Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций)

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Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото 1
Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото 2
Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Количество секций
7
Термостат
да
  • Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото 1
  • Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото 2
  • Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
3 520 руб.  5 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133126
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х37х14
Вес, кг.
6.1

Описание товара Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций)

Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20%, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
20
Мощность обогрева, Вт
1500
Таймер
нет
Количество секций
7
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Описание
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20%, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.


Теги товара: 7 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Ballu Comfort BOH/CM-07WDN 1500 (7 секций) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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