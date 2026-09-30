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Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
4 630 руб.
7 370
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 171954
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Описание товара Радиатор масляный Ballu BOH/CM-11WDN 2200 (11 секций)
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-11WDN исполнен в прямоугольном корпусе с закругленными углами и современной панелью управления. Модель оборудована 11 секциями, имеет мощность 2,2 кВт и три режима нагрева. Идеально подходит для помещений с площадью до 27 м?. Термостат нового поколения Opti-Heat оснащен функцией автоматического поддержания температуры и эргономичным управлением. Прибор удобен в эксплуатации, его можно легко перемещать из комнаты в комнату, благодаря специальной ручке и шасси, а также просто устанавливать на ножки конструкции High Stability с повышенной надежностью. Оптимальная форма перфорации на фронтальной стенке радиатора обеспечивает прибору эффективный обогрев и увеличивает срок его службы.
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-11WDN исполнен в прямоугольном корпусе с закругленными углами и современной панелью управления. Модель оборудована 11 секциями, имеет мощность 2,2 кВт и три режима нагрева. Идеально подходит для помещений с площадью до 27 м?. Термостат нового поколения Opti-Heat оснащен функцией автоматического поддержания температуры и эргономичным управлением. Прибор удобен в эксплуатации, его можно легко перемещать из комнаты в комнату, благодаря специальной ручке и шасси, а также просто устанавливать на ножки конструкции High Stability с повышенной надежностью. Оптимальная форма перфорации на фронтальной стенке радиатора обеспечивает прибору эффективный обогрев и увеличивает срок его службы.
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