Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-09FH 2000 (9 секций)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%5 390 руб. 8 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 151798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х46х16
Вес, кг.
11.2
Описание товара Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-09FH 2000 (9 секций)
Стильный современный дизайн. Высокоточный термостат нового поколения. Встроенный керамический тепловентилятор. Полная свобода перемещения. Сверх удобная ручка для перемещения. Три режима мощности. Скрытая система хранения шнура. Защитное антикоррозийное покрытие Protective Coating. Независимое управление тепловентилятором. Мгновенный турбо обогрев.
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Стильный современный дизайн. Высокоточный термостат нового поколения. Встроенный керамический тепловентилятор. Полная свобода перемещения. Сверх удобная ручка для перемещения. Три режима мощности. Скрытая система хранения шнура. Защитное антикоррозийное покрытие Protective Coating. Независимое управление тепловентилятором. Мгновенный турбо обогрев.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
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