Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)
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Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%4 700 руб. 7 720 руб.
В наличии
Код товара: 151797
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 700 руб. -39%
7 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х39х16
Вес, кг.
9.1
Описание товара Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций)
Стильный современный дизайн. Высокоточный термостат нового поколения. Встроенный керамический тепловентилятор. Полная свобода перемещения. Сверх удобная ручка для перемещения. Три режима мощности. Скрытая система хранения шнура. Защитное антикоррозийное покрытие Protective Coating. Независимое управление тепловентилятором. Мгновенный турбо обогрев.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Стильный современный дизайн. Высокоточный термостат нового поколения. Встроенный керамический тепловентилятор. Полная свобода перемещения. Сверх удобная ручка для перемещения. Три режима мощности. Скрытая система хранения шнура. Защитное антикоррозийное покрытие Protective Coating. Независимое управление тепловентилятором. Мгновенный турбо обогрев.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-07FH 1500 (7 секций) - по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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