Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 970 руб. 4 630 руб.
В наличии
Код товара: 105810
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 970 руб. -36%
4 630 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Инструкция, Гарантийный талон
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х30х14
Вес, кг.
5
Описание товара Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Комлектация
Инструкция, Гарантийный талон
Площадь обогрева, м2
15
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Защита от мороза, отключение при перегреве
Да
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Ножки-колесики в комплекте
Да
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Ballu BOH/CM-05Wdn 1000 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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