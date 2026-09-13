Радиатор масляный Sonnen DFS-7E, 7 секций, 1500Вт, белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFS-7E, 7 секций, 1500Вт, белый
Масляный обогреватель SONNEN DFS-7E обеспечит комфорт и тепло на даче, в офисе или дома. Обогреватель SONNEN DFS-7E способен обеспечить быстрый и эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Устройство оборудовано интуитивно простым механическим управлением. Для создания комфортных условий в помещении Вы можете выбрать один из 3 температурных режимов. Также обогреватель оборудован встроенным термостатом и индикатором работы. Устройство безопасно в эксплуатации, не сжигает кислород в помещении и обладает функцией защиты от перегрева. Обогреватель подключается к бытовой электрической сети. Его можно свободно перемещать при помощи колес и удобной ручки, также предусмотрено место для хранения шнура. Может быть размещен в любом удобном месте.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 9 секций
Теги товара: 7 секций
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