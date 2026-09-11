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Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 9 секций, 2000 Вт, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 9 секций, 2000 Вт, белый

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Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 1
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 2
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 3
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 4
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 5
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 6
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 7
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 8
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 9
Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 1
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 2
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 3
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 4
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 5
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 6
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 7
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 8
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 9
  • Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 2000 Вт, 9 секций, белый, 453499 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 543406
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х14
Вес, кг.
6.87

Описание товара Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 9 секций, 2000 Вт, белый

Масляный обогреватель SONNEN DFS-09 с 9-ю секциями оснащен термостатом и простым механическим управлением. 3 режима мощности позволят быстро прогреть пространство в 20 м? в зависимости от погоды. Благодаря такому прибору дома или в офисе всегда будет теплая и уютная обстановка. Устройство SONNEN DFS-09 оснащено удобной ручкой и небольшими колесиками для перемещения даже горячего обогревателя в другую комнату. Длины кабеля 1.7 м достаточно для подключения в розетку при установке радиатора вдоль холодной стены или под окном. Система защиты от перегрева автоматически отключит прибор, продлевая его срок службы и создавая безопасные для работы условия.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Sonnen DFS-09, 9 секций, 2000 Вт, белый




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Описание
Масляный обогреватель SONNEN DFS-09 с 9-ю секциями оснащен термостатом и простым механическим управлением. 3 режима мощности позволят быстро прогреть пространство в 20 м? в зависимости от погоды. Благодаря такому прибору дома или в офисе всегда будет теплая и уютная обстановка. Устройство SONNEN DFS-09 оснащено удобной ручкой и небольшими колесиками для перемещения даже горячего обогревателя в другую комнату. Длины кабеля 1.7 м достаточно для подключения в розетку при установке радиатора вдоль холодной стены или под окном. Система защиты от перегрева автоматически отключит прибор, продлевая его срок службы и создавая безопасные для работы условия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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