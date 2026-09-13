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Радиатор масляный Brasson BOR-9 Touch, 9 секций,2000 Вт, черный, пульт ДУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Brasson BOR-9 Touch, 9 секций,2000 Вт, черный, пульт ДУ

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Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 1
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 2
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 3
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 4
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 5
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 6
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 7
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 8
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 9
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 10
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 11
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор масляный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
20
Количество секций
7
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 1
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 2
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 3
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 4
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 5
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 6
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 7
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 8
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 9
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 10
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 11
  • Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH, 9 секций,2000Вт, 3 режима,сенсор,пульт ДУ, черный, 457778 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720128
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Тип товара
Радиатор масляный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
20
Количество секций
7
Управление
сенсорное, пульт
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х44х14
Вес, кг.
8.61

Описание товара Радиатор масляный Brasson BOR-9 Touch, 9 секций,2000 Вт, черный, пульт ДУ

Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH – это надежное и комфортное решение для создания тепла в вашем доме, офисе и даже на даче. Этот электрический обогреватель для дома оснащен 9 секциями и мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное прогревание помещения до 20 м2. Благодаря сенсорному управлению и пульту ДУ, вы легко настроите режимы работы: энергосберегающий ECO, максимальный Comfort и защиту от замерзания Antifrost. Этот напольный масляный радиатор с встроенным термостатом и защитой от детей сочетает в себе безопасность и удобство. Колеса для перемещения и место для хранения шнура делают обогреватель идеальной бытовой техникой для дома. Его стильный дизайн гармонично впишется в интерьер любой комнаты, обеспечивая надежное тепло и уют.



Теги товара: 7 секций

Отзывы о товаре Радиатор масляный Brasson BOR-9 Touch, 9 секций,2000 Вт, черный, пульт ДУ




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Тип товара
Радиатор масляный
Цвет
черный
Площадь обогрева, м2
20
Количество секций
7
Управление
сенсорное, пульт
Напряжение,В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Обогреватель масляный BRASSON BOR-9 TOUCH – это надежное и комфортное решение для создания тепла в вашем доме, офисе и даже на даче. Этот электрический обогреватель для дома оснащен 9 секциями и мощностью 2000 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное прогревание помещения до 20 м2. Благодаря сенсорному управлению и пульту ДУ, вы легко настроите режимы работы: энергосберегающий ECO, максимальный Comfort и защиту от замерзания Antifrost. Этот напольный масляный радиатор с встроенным термостатом и защитой от детей сочетает в себе безопасность и удобство. Колеса для перемещения и место для хранения шнура делают обогреватель идеальной бытовой техникой для дома. Его стильный дизайн гармонично впишется в интерьер любой комнаты, обеспечивая надежное тепло и уют.


Теги товара: 7 секций
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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