Радиатор масляный Brasson BOR-7 Touch, 7 секций, 1500 Вт, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Радиатор масляный Brasson BOR-7 Touch, 7 секций, 1500 Вт, черный
Масляный обогреватель BRASSON BOR-7 TOUCH – комфорт и тепло в каждом уголке Вашего дома. Модель BOR-7 TOUCH – стильный и современный обогреватель мощностью 1500 Вт, способный обеспечить быстрый и эффективный обогрев помещения площадью до 15 м2. Сенсорная панель управления позволяет легко настроить работу обогревателя, а с помощью пульта дистанционного управления Вы сможете контролировать работу устройства из любой точки помещения. Обогреватель безопасен в эксплуатации, обладает функцией защиты от перегрева и опрокидывания. Модель BOR-7 TOUCH оборудована встроенным термостатом, а также функцией защиты от детей, за счет чего предотвращается случайное изменение настроек устройства. Для создания комфортных условий в помещении Вы можете выбрать один из трех режимов работы обогревателя: ECO – экологичный энергосберегающий режим, Comfort – комфортный режим, при котором обогреватель работает на максимальной мощности, обеспечивая быстрый нагрев помещения, Antifrost – режим защиты от замерзания. Обогреватель можно свободно перемещать по помещению, так как он оснащен ножками на колесах, также предусмотрено место для хранения шнура. Благодаря современному минималистичному дизайну обогреватель органично впишется как в офисный, так и в домашний интерьер.
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Теги товара: 7 секций
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Теги товара: 7 секций
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