Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%5 216 руб. 7 240 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
4 955 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
4 955 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 696634
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 216 руб. -28%
7 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х51х14
Вес, кг.
8.5
Описание товара Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20°, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитРадиатор масляный Engy EN-1309F Classic
-
В наличииЦена 5 310 руб.1328 руб. в СплитРадиатор масляный Engy EN-2511 Scandi 11 секц 2.5кВт
-
В наличииЦена 5 390 руб. 8 900 руб.1348 руб. в СплитРадиатор масляный Ballu Turbo BOH/TB-09FH 2000 (9 секций)
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитРадиатор масляный ENGY EN-2211 Modern
-
В наличииЦена 6 050 руб.1513 руб. в СплитРадиатор масляный Leonord LE-1911 11 секц 2.5кВт
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитРадиатор масляный Leonord LE-2011 11 секц. 2.5кВт
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20°, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5216 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)