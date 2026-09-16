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Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)

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Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 1
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 2
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 3
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 4
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 5
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 6
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 7
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 8
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 9
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 10
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 11
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 12
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 1
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 2
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 3
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 4
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 5
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 6
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 7
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 8
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 9
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 10
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 11
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 12
  • Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
5 216 руб.  7 240 руб. 

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В наличии
Код товара: 696634
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)
5 216 руб. -28%
7 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х51х14
Вес, кг.
8.5

Описание товара Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)

Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20°, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Описание
Маслонаполненные радиаторы BALLU – это мобильные и современные приборы, выполненные в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модели от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20°, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Ballu CUBE BOH/CB-11W 2200 (11 секций) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5216 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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