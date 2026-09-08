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Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 (Wave 7 секций) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 (Wave 7 секций)

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Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 (Wave 7 секций)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
7 650 руб.  10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 133185
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х38х16
Вес, кг.
8.1

Описание товара Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 (Wave 7 секций)

Уникальная форма корпуса масляных радиаторов серии Wave превосходно сочетает в себе эксклюзивное дизайнерское решение формы ребер и оптимальную конструктивную особенность - скрытую систему хранения шнура. Мощный нагревательный элемент и наполнитель – экологичное минеральное масло, прошедшее многоступенчатую систему очистки, гарантируют высочайшую эффективность работы прибора.

Отзывы о товаре Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 (Wave 7 секций)




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Масляный радиатор
Страна производитель
Китай
Описание
Уникальная форма корпуса масляных радиаторов серии Wave превосходно сочетает в себе эксклюзивное дизайнерское решение формы ребер и оптимальную конструктивную особенность - скрытую систему хранения шнура. Мощный нагревательный элемент и наполнитель – экологичное минеральное масло, прошедшее многоступенчатую систему очистки, гарантируют высочайшую эффективность работы прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор масляный Electrolux EOH/M-9157 (Wave 7 секций) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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