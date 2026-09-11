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Блок фотобарабана Cactus CS-CF364AR желтый цв:30000стр. для CLJ M855/M880 Enterprice HP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана Cactus CS-CF364AR желтый цв:30000стр. для CLJ M855/M880 Enterprice HP

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Блок фотобарабана Cactus CS-CF364AR желтый цв:30000стр. для CLJ M855/M880 Enterprice HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M855, M880
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489154
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M855, M880
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х31х25
Вес, кг.
3

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-CF364AR желтый цв:30000стр. для CLJ M855/M880 Enterprice HP

Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-CF364AR желтый цв:30000стр. для CLJ M855/M880 Enterprice HP




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
M855, M880
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-CF364AR желтый цв:30000стр. для CLJ M855/M880 Enterprice HP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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