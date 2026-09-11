Конструктор "Спортивная машина" 453 детали на РУ в коробке C51007W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 030 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 487471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
платформа авто на пульте управления, детали конструктора, пульт управления (2 батарейки типа aa в комплект не входят), аккумулятор, зарядное устройство usb, разделитель деталей, инструкция
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х10
Вес, кг.
1.12
Описание товара Конструктор "Спортивная машина" 453 детали на РУ в коробке C51007W
Детский конструктор CaDa Technic С51007W представляет собой набор для постройки гоночной машинки на радиоуправлении и содержит 453 деталей! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
платформа авто на пульте управления, детали конструктора, пульт управления (2 батарейки типа aa в комплект не входят), аккумулятор, зарядное устройство usb, разделитель деталей, инструкция
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Детский конструктор CaDa Technic С51007W представляет собой набор для постройки гоночной машинки на радиоуправлении и содержит 453 деталей! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления, аккумулятор с зарядным устройством и пульт! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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