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Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA

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Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA - фото 1
Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
  • Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA - фото 1
  • Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
610 руб.  1 173 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 487407
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для творчества
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х18х5
Вес, г.
111

Описание товара Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA

Для самостоятельного создания гламурной сумочки нужно совсем немного! Достаточно просто сшить безопасной иглой и нитями идут в комплекте уже готовые детали сумочки, украсить стразами и апликацией из набора. Сумочка готова!

Отзывы о товаре Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA




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Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для творчества
Страна производитель
Россия
Описание
Для самостоятельного создания гламурной сумочки нужно совсем немного! Достаточно просто сшить безопасной иглой и нитями идут в комплекте уже готовые детали сумочки, украсить стразами и апликацией из набора. Сумочка готова!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Н-ры д/творчества.Гламурная сумочка от BONDIBON и EVA MODA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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