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Прибор для выжигания Трансвит "Вязь" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прибор для выжигания Трансвит "Вязь"

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Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 1
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 2
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 3
Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для творчества
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 1
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 2
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 3
  • Прибор для выжигания Трансвит &quot;Вязь&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 630 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527747
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Характеристики

Бренд
Трансвит
Тип товара
Товары для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Особенности
возможность крепления карандаша на корпусе
Дополнительно
8+
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Прибор для выжигания Трансвит "Вязь"

Выжигание по дереву – увлекательное и несложное занятие не только для взрослых, но и для детей. Ведь дерево – прекрасный материал для детского творчества. Идеально подходит для этого хобби ольха, липа, тополь или каштан, которые характеризуются светлой и однородной структурой древесины. Пригодна для использования и любая фанера, буковая или березовая. Узоры и изображения для выжигания можно придумать самостоятельно или же подобрать в книгах, а затем просто перенести на заготовку. Такое хобби способствует приучению ребенка к усидчивости, кропотливому труду. Выжигание узоров развивает фантазию и воображение ребенка, эстетический вкус, учит аккуратности. Выжигание по дереву – интересное и полезное времяпрепровождение для детей и их родителей, это прекрасная возможность изготовить оригинальное украшение для дома или же интересный подарок своими руками для родных и друзей.

Отзывы о товаре Прибор для выжигания Трансвит "Вязь"




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Характеристики
Бренд
Трансвит
Тип товара
Товары для творчества
Тип товара
набор для выжигания
Особенности
возможность крепления карандаша на корпусе
Дополнительно
8+
Страна производитель
Россия
Описание
Выжигание по дереву – увлекательное и несложное занятие не только для взрослых, но и для детей. Ведь дерево – прекрасный материал для детского творчества. Идеально подходит для этого хобби ольха, липа, тополь или каштан, которые характеризуются светлой и однородной структурой древесины. Пригодна для использования и любая фанера, буковая или березовая. Узоры и изображения для выжигания можно придумать самостоятельно или же подобрать в книгах, а затем просто перенести на заготовку. Такое хобби способствует приучению ребенка к усидчивости, кропотливому труду. Выжигание узоров развивает фантазию и воображение ребенка, эстетический вкус, учит аккуратности. Выжигание по дереву – интересное и полезное времяпрепровождение для детей и их родителей, это прекрасная возможность изготовить оригинальное украшение для дома или же интересный подарок своими руками для родных и друзей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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