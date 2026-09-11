Планшет обучающий Эврики "Магнитное рисование" 714 отверстий, цвет красный арт.3327798
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Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 250 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511386
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Материал
пластик
Комплектация
планшет, магнитная ручка, документация, упаковка
Особенности
размер 21.5х31 см
Дополнительно
красный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х18х2
Вес, г.
400
Описание товара Планшет обучающий Эврики "Магнитное рисование" 714 отверстий, цвет красный арт.3327798
Игра «Магнитное рисование» поможет обучить ребёнка письму в дошкольном возрасте. В комплект входит планшет с железными шариками внутри и ручка- магнит. Поверхность для рисования состоит из небольших отверстий. Если провести по ним стиком, шарики притянутся, заполнят собой дырочки, получится линия. Стоит провести ладошкой по полю — и оно снова станет чистым. Пока ребёнок совсем маленький, можно использовать обучающие карточки (входят в комплект) и повторять рисунки на них. Когда он подрастёт, — придумывать сюжеты самому. Большое поле позволяет рисовать всё, что придёт в голову.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Материал
пластик
Комплектация
планшет, магнитная ручка, документация, упаковка
Особенности
размер 21.5х31 см
Дополнительно
красный
Страна производитель
Россия
Игра «Магнитное рисование» поможет обучить ребёнка письму в дошкольном возрасте. В комплект входит планшет с железными шариками внутри и ручка- магнит. Поверхность для рисования состоит из небольших отверстий. Если провести по ним стиком, шарики притянутся, заполнят собой дырочки, получится линия. Стоит провести ладошкой по полю — и оно снова станет чистым. Пока ребёнок совсем маленький, можно использовать обучающие карточки (входят в комплект) и повторять рисунки на них. Когда он подрастёт, — придумывать сюжеты самому. Большое поле позволяет рисовать всё, что придёт в голову.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Планшет обучающий Эврики "Магнитное рисование" 714 отверстий, цвет красный арт.3327798 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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