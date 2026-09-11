Top.Mail.Ru
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 1
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 2
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 3
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 4
Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 1
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 2
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 3
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 4
  • Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5&quot; silver (EE2-U3S-5-S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
560 руб.  980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486068
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
200

Описание товара Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S)

Тенденция постоянного увеличения емкости жестких дисков 2, 5” форм-фактора и снижения их стоимости делает все более привлекательным использование их в компактных внешних накопителей. Корпус 2.5 поддерживает внешний интерфейс USB 3.0 и SATA-накопители 2, 5 дюйма емкостью до 1 Тб. Устройство выполнено из прочного алюминия, что является лучшим решением для отвода тепла и защиты накопителя. Доступ к диску через интерфейс USB 3.0 — в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Особенностями представленной модели являются высокая скорость передачи, достигающая 5 Гбит/сек. Обладая внушительными характеристиками внешний корпус окажется незаменимым помощником в арсенале каждого пользователя компьютерной техники.

Отзывы о товаре Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Корпуса
Описание
Тенденция постоянного увеличения емкости жестких дисков 2, 5” форм-фактора и снижения их стоимости делает все более привлекательным использование их в компактных внешних накопителей. Корпус 2.5 поддерживает внешний интерфейс USB 3.0 и SATA-накопители 2, 5 дюйма емкостью до 1 Тб. Устройство выполнено из прочного алюминия, что является лучшим решением для отвода тепла и защиты накопителя. Доступ к диску через интерфейс USB 3.0 — в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Особенностями представленной модели являются высокая скорость передачи, достигающая 5 Гбит/сек. Обладая внушительными характеристиками внешний корпус окажется незаменимым помощником в арсенале каждого пользователя компьютерной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...