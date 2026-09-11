Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус Gembird EE2-U3S-5-S 2.5" silver (EE2-U3S-5-S)
Тенденция постоянного увеличения емкости жестких дисков 2, 5” форм-фактора и снижения их стоимости делает все более привлекательным использование их в компактных внешних накопителей. Корпус 2.5 поддерживает внешний интерфейс USB 3.0 и SATA-накопители 2, 5 дюйма емкостью до 1 Тб. Устройство выполнено из прочного алюминия, что является лучшим решением для отвода тепла и защиты накопителя. Доступ к диску через интерфейс USB 3.0 — в 10 раз быстрее, чем USB 2.0. Особенностями представленной модели являются высокая скорость передачи, достигающая 5 Гбит/сек. Обладая внушительными характеристиками внешний корпус окажется незаменимым помощником в арсенале каждого пользователя компьютерной техники.
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