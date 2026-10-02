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Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00)

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Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635194
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x426x408.5
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х47х26
Вес, кг.
6.16

Описание товара Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00)

Корпус Thermaltake Divider 170 TG ARGB идет в комплекте с 2 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Вы можете управлять ей с помощью кнопки на корпусе и разного ПО, создавать свои сценарии освещения и синхронной работы с материнской платой и другими компонентами. Корпус привлекает внимание стильным дизайном металлической сетки и стеклянной боковой стенки для обзора. Thermaltake Divider 170 TG ARGB позволяет работать с разными платами и видеокартой длиной 35 см. Вы можете устанавливать дополнительные модули в 4 горизонтальных слота, использовать одновременно 4 накопителя 2.5” и 2 жестких диска 3.5”. Пространство допускает установку 6 кулеров или водяного охлаждения с радиатором 28 см. Верхняя панель ввода-вывода оснащена разными USB-портами, разъемами для наушников и микрофона, кнопкой управления подсветкой.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 170 TG Black (CA-1S4-00S1WN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x426x408.5
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
350
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Divider 170 TG ARGB идет в комплекте с 2 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Вы можете управлять ей с помощью кнопки на корпусе и разного ПО, создавать свои сценарии освещения и синхронной работы с материнской платой и другими компонентами. Корпус привлекает внимание стильным дизайном металлической сетки и стеклянной боковой стенки для обзора. Thermaltake Divider 170 TG ARGB позволяет работать с разными платами и видеокартой длиной 35 см. Вы можете устанавливать дополнительные модули в 4 горизонтальных слота, использовать одновременно 4 накопителя 2.5” и 2 жестких диска 3.5”. Пространство допускает установку 6 кулеров или водяного охлаждения с радиатором 28 см. Верхняя панель ввода-вывода оснащена разными USB-портами, разъемами для наушников и микрофона, кнопкой управления подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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