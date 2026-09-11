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Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (пакет 10кг) универсальный (Static Control) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (пакет 10кг) универсальный (Static Control)

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Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (пакет 10кг) универсальный (Static Control)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 1200, 4100, 5000
Цвет
Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479493
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Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 1200, 4100, 5000
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х30
Вес, кг.
11

Описание товара Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (пакет 10кг) универсальный (Static Control)

Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (кан. 1кг) универсальный

Отзывы о товаре Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (пакет 10кг) универсальный (Static Control)




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Тип ооборудования
тонер
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
сверхвысокая
Поддерживаемые модели принтеров
для LaserJet 1200, 4100, 5000
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (кан. 1кг) универсальный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер для картриджей C3906A,C4092A,Q2612A/X,Q2613A/X,Q2624A,C7115A/X,Q5949A/X,Q7553A/X,C4096A,Q2610A,C4127A/X,C8061X,C4129X,CE505A/X,CF280A/X,Q6511A/X,CZ192A,Q7516A,Q7570A, Q7551A/X (пакет 10кг) универсальный (Static Control) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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