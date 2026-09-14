Top.Mail.Ru
Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный G&amp;G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
450 руб.  870 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510
450 руб. -48%
870 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
6100, 6600, 6700, 7110, 7510
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
60

Описание товара Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510

Картридж струйный GG-CN056AN желтого цвета объемом 14 мл предназначен для использования с принтерами HP Officejet моделей 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610 и 7612. Этот совместимый картридж обеспечивает качественную струйную печать, что делает его отличным выбором для офисных и домашних нужд. Изготовленный из пластика, он отличается надежностью и долговечностью. Несмотря на отсутствие чипа, картридж легко устанавливается и обеспечивает стабильную работу принтера. Компактные размеры 135x200x195 мм и небольшой вес в 0.060 кг делают его удобным для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картридж
Поддерживаемые модели принтеров
6100, 6600, 6700, 7110, 7510
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный GG-CN056AN желтого цвета объемом 14 мл предназначен для использования с принтерами HP Officejet моделей 6100, 6600, 6700, 7110, 7510, 7610 и 7612. Этот совместимый картридж обеспечивает качественную струйную печать, что делает его отличным выбором для офисных и домашних нужд. Изготовленный из пластика, он отличается надежностью и долговечностью. Несмотря на отсутствие чипа, картридж легко устанавливается и обеспечивает стабильную работу принтера. Компактные размеры 135x200x195 мм и небольшой вес в 0.060 кг делают его удобным для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G NH-CN056AN №933L желтый (14мл) для HP Officejet 6100/6600/6700/7110/7510 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...