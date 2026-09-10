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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 388639
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Описание товара Картридж струйный HP 746 (P2V80A) голубой
Высочайшее качество печати — от великолепных фотографий до изображений высокой четкости — при использовании пигментных чернил HP Vivid Photo с цветами RGB.1 Оригинальные чернила HP созданы для обеспечения максимального срока службы печатающих головок и полной защиты по гарантии HP. Хроматические чернила HP Vivid Photo с печатающими головками HP высокой четкости обеспечивают высокую контрастность цветных изображений.1 Устойчивые к выцветанию и воздействию влаги2 отпечатки могут храниться в темноте более 200 лет.3 Повышение качества печати при одновременном снижении расхода чернил4 позволяет сократить расходы на печать.
Высочайшее качество печати — от великолепных фотографий до изображений высокой четкости — при использовании пигментных чернил HP Vivid Photo с цветами RGB.1 Оригинальные чернила HP созданы для обеспечения максимального срока службы печатающих головок и полной защиты по гарантии HP. Хроматические чернила HP Vivid Photo с печатающими головками HP высокой четкости обеспечивают высокую контрастность цветных изображений.1 Устойчивые к выцветанию и воздействию влаги2 отпечатки могут храниться в темноте более 200 лет.3 Повышение качества печати при одновременном снижении расхода чернил4 позволяет сократить расходы на печать.
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