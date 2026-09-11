Top.Mail.Ru
Печка в сборе Cet CET2789U (E6B67-67902) для HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Печка в сборе Cet CET2789U (E6B67-67902) для HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Печка в сборе Cet CET2789U (E6B67-67902) для HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M604, M605, M606
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476686
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CET
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M604, M605, M606
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х15
Вес, кг.
2

Описание товара Печка в сборе Cet CET2789U (E6B67-67902) для HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606

Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.

Отзывы о товаре Печка в сборе Cet CET2789U (E6B67-67902) для HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CET
Тип товара
Комплект обслуживания
Совместимость
для HP
Поддерживаемые модели принтеров
Ent M604, M605, M606
Страна производитель
Китай
Описание
Компания СЕТ основана в 1996 году в Китае. Сейчас международная группа компаний СЕТ является одним из крупнейших производителей и поставщиков высококачественных и высокотехнологичных запчастей и расходных материалов для принтеров и МФУ почти по всему миру. Продукция компании включает в себя: тонеры, тонер-картриджи, чипы, драм-юниты, барабаны, фьюзеры, ремонтные комплекты, нагревательные элементы, лампы, валы, термопленки и более 3000 наименований других запасных частей для печатающей техники таких брендов, как: BROTHER, CANON, HP, KIP, KONICA MINOLTA, KYOCERA, LEXMARK, OKI, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP, TOSHIBA, XEROX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печка в сборе Cet CET2789U (E6B67-67902) для HP LaserJet Enterprise M604/M605/M606 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...