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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03

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USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 1
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 2
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 3
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 1
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 2
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 3
  • USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
450 руб.  610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474574
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Хаб
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
200

Описание товара USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03

USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.

Отзывы о товаре USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Хаб
Описание
USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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