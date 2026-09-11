USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03
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Характеристики
Тип товара
Хаб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%450 руб. 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474574
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
200
Описание товара USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03
USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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USB концентратор Gembird UHB-U2P4-03. Версия USB: 2.0. Кол-во портов: 4. Длина кабеля: 15 см. Размеры: 100x31x12 мм. Вес: 30 г.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
USB-концентратор Gembird 4 Ports UHB-U2P4-03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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