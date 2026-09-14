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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5

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Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 1
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 2
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 3
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 4
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 5
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 6
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
Коаксиальный
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 1
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 2
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 3
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 4
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 5
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 6
  • Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 950 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 468753
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5
15 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
Коаксиальный
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
71.5
Ширина, см
35.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х72х35
Вес, кг.
30.68

Описание товара Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5

Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 240л/мин, 50л, 8Атм, 1500Вт, 220В ЗКПМ-240-50-1.5 предназначен для выработки сжатого воздуха высокого качества. Подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор применяется на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. У данной модели есть два выхода для подключения двух инструментов.



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Отзывы о товаре Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Компрессоры
Тип привода
Коаксиальный
Производительность
0
Питание электрического двигателя
220 В
Высота, см
71.5
Ширина, см
35.5
Объем ресивера, л
50
Давление, Бар
8.1
Страна производитель
Китай
Описание
Воздушный поршневой масляный компрессор Зубр ПРОФЕССИОНАЛ 240л/мин, 50л, 8Атм, 1500Вт, 220В ЗКПМ-240-50-1.5 предназначен для выработки сжатого воздуха высокого качества. Подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Компрессор применяется на производстве, в строительстве, при ремонте для обеспечения пневматического инструмента. У данной модели есть два выхода для подключения двух инструментов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Компрессор поршневой масляный Зубр ЗКПМ-240-50-1.5 - по цене 15950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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