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Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной

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Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 1
Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 2
Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 3
Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 4
Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 5
Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 1
  • Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 2
  • Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 3
  • Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 4
  • Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 5
  • Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
2 390 руб.  3 349 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450523
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной
2 390 руб. -29%
3 349 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х10х10
Вес, г.
770

Описание товара Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной

Термос с узким горлом и термочехлом NВP-1200-1 ТМ «Биосталь» относится к серии «АВТО» премиум-класса. Термосы этой серии отличаются применением передовых энергосберегающих технологий и современных термоизоляционных материалов. Термос укомплектован пробкой без кнопки, для уменьшения теплопотерь и имеет термочехол с теплоотражающей мембраной для дополнительной термоизоляции.

Отзывы о товаре Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Особенности
крышка-чашка
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
32 ч для горячего, 40 ч для холодного
Объем,
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом и термочехлом NВP-1200-1 ТМ «Биосталь» относится к серии «АВТО» премиум-класса. Термосы этой серии отличаются применением передовых энергосберегающих технологий и современных термоизоляционных материалов. Термос укомплектован пробкой без кнопки, для уменьшения теплопотерь и имеет термочехол с теплоотражающей мембраной для дополнительной термоизоляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal Авто NBP-1200-1 1,2 л стальной - стоимость товара 2390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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