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Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л

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Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л - фото 1
Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л - фото 1
  • Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
1 710 руб.  2 681 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 104683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л
1 710 руб. -36%
2 681 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х9
Вес, г.
550

Описание товара Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л

объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Объем, л
1
Страна производитель
Китай
Описание
объем - 1000 мл., материал - нержавеющая сталь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NB-1000 C-В у/г с кнопкой, синий 1л - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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