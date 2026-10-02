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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый

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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
2 290 руб.  6 200 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
2 290 руб. -63%
6 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х75х18
Вес, г.
850

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый

HiWatch DS-T520 (С) это уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40 м. Имеет особенности: 5 Мп, разрешение 2560 ? 1944, фиксированный объектив 2.8 мм, видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS), защита от пыли и влаги IP67.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Страна производитель
Китай
Описание
HiWatch DS-T520 (С) это уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 40 м. Имеет особенности: 5 Мп, разрешение 2560 ? 1944, фиксированный объектив 2.8 мм, видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS), защита от пыли и влаги IP67.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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