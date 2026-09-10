Антивирус Dr.Web Медиа-комплект для бизнеса сертифицированный 11 (BOX-WSFULL-11) Box
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Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%1 150 руб. 1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421441
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антивирусы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
295
Описание товара Антивирус Dr.Web Медиа-комплект для бизнеса сертифицированный 11 (BOX-WSFULL-11) Box
В медиа комплекте лицензии нет. Это формируемое решение для одного или нескольких продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite, сертифицированных ФСТЭК.
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В медиа комплекте лицензии нет. Это формируемое решение для одного или нескольких продуктов Dr.Web Enterprise Security Suite, сертифицированных ФСТЭК.
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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Антивирус Dr.Web Медиа-комплект для бизнеса сертифицированный 11 (BOX-WSFULL-11) Box - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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