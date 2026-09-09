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Антивирус Dr.Web Security Space на 3 года на 1 ПК [LHW-BK-36M-1-A3] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антивирус Dr.Web Security Space на 3 года на 1 ПК [LHW-BK-36M-1-A3] (электронный ключ)

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Антивирус Dr.Web Security Space на 3 года на 1 ПК [LHW-BK-36M-1-A3] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 770 руб.  3 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299721
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Характеристики

Бренд
Dr.Web
Тип товара
Антивирусы

Описание товара Антивирус Dr.Web Security Space на 3 года на 1 ПК [LHW-BK-36M-1-A3] (электронный ключ)

Описание

Современный Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных технологий, сочетание которых вместе с записями в вирусных базах позволяет ему обеспечивать защиту от любых видов угроз.

Защиты Dr.Web Security Space достаточно*, чтобы безопасно путешествовать по Всемирной паутине. * Только если пользователь сам не будет понижать уровень защиты Dr.Web.защиты Dr.Web.

Компоненты защиты Dr.Web

Операционная система Windows macOS Linux Антивирус Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, вылечит от уже проникших вирусов.

+

+ + Веб-антивирус Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени, блокирует фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы. + + + Антиспам С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сообщения, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

+

    Родительский контроль Блокирует сайты по ключевым словам в URL и защитит детей от посещения нежелательных веб-ресурсов. Функция запрета доступа к файлам, папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкционированное использование, удаление или похищение информации.

+

    Брандмауэр Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш компьютер. +     Защита от эксплойтов Защита от вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости в популярных приложениях. +     Защита от вымогателей Защита от троянцев-шифровальщиков на основе правил поведения программ этого типа.       Защита от потери данных Постоянная защита файлов в выбранных пользователем папках от несанкционированного изменения или удаления (отключена по умолчанию). +     Приватность Блокировка камеры и микрофона от несанкционированной записи звука и видео через устройство.       Блокировка съемных устройств Блокировка доступа к съемным носителям — флеш-картам и любым устройствам, которые используют USB-порт для подключения к ПК, включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры. +     Облако Dr.Web Проверка URL в режиме реального времени на серверах компании «Доктор Веб». +     Криптограф* Сохранность информации и удаление ненужных вам данных без возможности восстановления. Разработчик криптографа Atlansys Bastion Pro — компания «Программные системы Атлансис» +    

* Криптограф поставляется только в лицензии Dr.Web Security Space + Криптограф и в коробочных продуктах Dr.Web Бастион.

Требования к системе

Системные требования

  • Dr.Web Security Space: Windows 10/8/7/Vista (32- 64-битные системы)
  • Криптограф: Windows 8/7/Vista (32- 64-битные системы)
  • Антивирус Dr.Web для macOS: macOS 10.7 и выше (32- и 64-битные системы)
  • Антивирус Dr.Web для Linux: Linux GNU / Linux с версией ядра 2.6.37 и выше (32- и 64-битные системы)
  • Dr.Web Security Space для Android: Android OS 4.0 и выше, Android TV 5.0 и выше, BlackBerry 10.3.2 и выше.

Информация по установке

1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

  • Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
  • Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
  • Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.

Отзывы о товаре Антивирус Dr.Web Security Space на 3 года на 1 ПК [LHW-BK-36M-1-A3] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dr.Web
Тип товара
Антивирусы
Описание

Описание

Современный Dr.Web — это комплекс эвристических, поведенческих и превентивных несигнатурных технологий, сочетание которых вместе с записями в вирусных базах позволяет ему обеспечивать защиту от любых видов угроз.

Защиты Dr.Web Security Space достаточно*, чтобы безопасно путешествовать по Всемирной паутине. * Только если пользователь сам не будет понижать уровень защиты Dr.Web.защиты Dr.Web.

Компоненты защиты Dr.Web

Операционная система Windows macOS Linux Антивирус Преградит вход в защищаемую систему вирусам и вредоносному ПО, вылечит от уже проникших вирусов.

+

+ + Веб-антивирус Обеспечит проверку веб-страниц в режиме реального времени, блокирует фишинговые и другие опасные интернет-ресурсы. + + + Антиспам С высокой долей вероятности распознает спам независимо от языка сообщения, при близком к нулю проценте ложных срабатываний.

+

    Родительский контроль Блокирует сайты по ключевым словам в URL и защитит детей от посещения нежелательных веб-ресурсов. Функция запрета доступа к файлам, папкам и сменным носителям сделает невозможным несанкционированное использование, удаление или похищение информации.

+

    Брандмауэр Возведет заслон на пути попыток хакеров вторгнуться в ваш компьютер. +     Защита от эксплойтов Защита от вредоносных объектов, пытающихся для проникновения в систему использовать уязвимости в популярных приложениях. +     Защита от вымогателей Защита от троянцев-шифровальщиков на основе правил поведения программ этого типа.       Защита от потери данных Постоянная защита файлов в выбранных пользователем папках от несанкционированного изменения или удаления (отключена по умолчанию). +     Приватность Блокировка камеры и микрофона от несанкционированной записи звука и видео через устройство.       Блокировка съемных устройств Блокировка доступа к съемным носителям — флеш-картам и любым устройствам, которые используют USB-порт для подключения к ПК, включая веб-камеры, фотоаппараты и MP3-плееры. +     Облако Dr.Web Проверка URL в режиме реального времени на серверах компании «Доктор Веб». +     Криптограф* Сохранность информации и удаление ненужных вам данных без возможности восстановления. Разработчик криптографа Atlansys Bastion Pro — компания «Программные системы Атлансис» +    

* Криптограф поставляется только в лицензии Dr.Web Security Space + Криптограф и в коробочных продуктах Dr.Web Бастион.

Требования к системе

Системные требования

  • Dr.Web Security Space: Windows 10/8/7/Vista (32- 64-битные системы)
  • Криптограф: Windows 8/7/Vista (32- 64-битные системы)
  • Антивирус Dr.Web для macOS: macOS 10.7 и выше (32- и 64-битные системы)
  • Антивирус Dr.Web для Linux: Linux GNU / Linux с версией ядра 2.6.37 и выше (32- и 64-битные системы)
  • Dr.Web Security Space для Android: Android OS 4.0 и выше, Android TV 5.0 и выше, BlackBerry 10.3.2 и выше.

Информация по установке

1. Скачайте дистрибутив при помощи Мастера скачиваний.

2. Зарегистрируйте продукт следуя инструкции:

  • Чтобы получить ключевой файл Dr.Web, необходимо зарегистрировать серийный номер, указав действующий адрес электронной почты. Ключевой файл будет выслан на этот e-mail после регистрации и проверки актуальности данного адреса.
  • Сохраните копию ключевого файла (файлов) и серийный номер Dr.Web в надежном месте, желательно на отдельном носителе — это пригодится вам для получения скидки на продление и при обращениях в службу поддержки.
  • Пройти регистрацию можно здесь

2. Установите и активируйте продукт следуя инструкции.

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Отзывы


Антивирус Dr.Web Security Space на 3 года на 1 ПК [LHW-BK-36M-1-A3] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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