Антивирус Dr.Web Security Space на 1 год на 2 ПК [BHW-B-12M-2-A3] (Box)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антивирусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%1 730 руб. 1 850 руб.
В наличии
Код товара: 284557
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 730 руб. -6%
1 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Антивирусы
Тип поставки
коробочная версия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
150
Описание товара Антивирус Dr.Web Security Space на 1 год на 2 ПК [BHW-B-12M-2-A3] (Box)
Антивирус Dr.Web Security Space на 1 год на 2 ПК [BHW-B-12M-2-A3] (Box)
Смотрите также: Антивирусы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Антивирус Dr.Web Security Space на 1 год на 2 ПК [BHW-B-12M-2-A3] (Box)
Смотрите также: Антивирусы
Смотрите также: Антивирусы
Антивирус Dr.Web Security Space на 1 год на 2 ПК [BHW-B-12M-2-A3] (Box) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антивирус Dr.Web Security Space на 1 год на 2 ПК [BHW-B-12M-2-A3] (Box)