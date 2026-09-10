Набор"Семья"(куклы с аксесс,с коляской)в коробке,29 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
29
Световые эффекты
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 840 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417925
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
2 куклы-родители, 2 куклы-дети, коляска, аксесуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х34х7
Вес, г.
625
Описание товара Набор"Семья"(куклы с аксесс,с коляской)в коробке,29 см
Набор кукол с аксессуарами Happy Family - это 2 фигурки в одном наборе. По задумке производителей, они изображают счастливую семейную пару. Также в каждом комплекте имеются различные аксессуары. Используя кукол из данного набора девочка сможет играть в различные сюжетно-ролевые игры, параллельно приобретая первичные навыки внутрисемейного общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
29
Световые эффекты
пластик, текстиль
Комплектация
2 куклы-родители, 2 куклы-дети, коляска, аксесуары, упаковка
Страна производитель
Китай
Набор кукол с аксессуарами Happy Family - это 2 фигурки в одном наборе. По задумке производителей, они изображают счастливую семейную пару. Также в каждом комплекте имеются различные аксессуары. Используя кукол из данного набора девочка сможет играть в различные сюжетно-ролевые игры, параллельно приобретая первичные навыки внутрисемейного общения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Набор"Семья"(куклы с аксесс,с коляской)в коробке,29 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1840 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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