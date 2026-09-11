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Мебель для кукол Огонек Конфетти "Гостиная" (фиолетовая) арт.С-1580 /6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мебель для кукол Огонек Конфетти "Гостиная" (фиолетовая) арт.С-1580 /6

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Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 1
Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 2
Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 3
Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
  • Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 1
  • Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 2
  • Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 3
  • Мебель для кукол Огонек Конфетти &quot;Гостиная&quot; (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 060 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527579
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Характеристики

Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
комплект мебели, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
870

Описание товара Мебель для кукол Огонек Конфетти "Гостиная" (фиолетовая) арт.С-1580 /6

Игрушка бренда Огонек Конфетти Гостиная (фиолетовая) арт.С-1580 /6 понравится любой девочке. Гостиная комната Конфетти - это элегантный набор кукольной мебели состоящий из мягкого дивана и кресел, сборных торшера и столика. Набор очень популярен и подходит для игры с куклой до 30 см.

Отзывы о товаре Мебель для кукол Огонек Конфетти "Гостиная" (фиолетовая) арт.С-1580 /6




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Характеристики
Бренд
Огонек
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
комплект мебели, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Огонек Конфетти Гостиная (фиолетовая) арт.С-1580 /6 понравится любой девочке. Гостиная комната Конфетти - это элегантный набор кукольной мебели состоящий из мягкого дивана и кресел, сборных торшера и столика. Набор очень популярен и подходит для игры с куклой до 30 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мебель для кукол Огонек Конфетти "Гостиная" (фиолетовая) арт.С-1580 /6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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