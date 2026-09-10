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Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983

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Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 - фото 1
Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 - фото 1
  • Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414619
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
60

Описание товара Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983

Кабель - высококачественный и прочный кабель от компании Red line. Сила тока в 2 А позволит вам очень быстро зарядить любые ваши устройства. Также гарантируется быстрая передача данных между устройствами. Легкий провод изготовлен из высокопрочных материалов, покрыт нейлоновой износостойкой оплеткой, что не позволит кабелю переламываться или трескаться, гарантируя длительный период службы.

Отзывы о товаре Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Описание
Кабель - высококачественный и прочный кабель от компании Red line. Сила тока в 2 А позволит вам очень быстро зарядить любые ваши устройства. Также гарантируется быстрая передача данных между устройствами. Легкий провод изготовлен из высокопрочных материалов, покрыт нейлоновой износостойкой оплеткой, что не позволит кабелю переламываться или трескаться, гарантируя длительный период службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Redline Candy micro USB B (m) USB A (m) 1м белый УТ000021983 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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