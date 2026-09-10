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Мышь Defender Prototype GM-670L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Defender Prototype GM-670L

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Мышь Defender Prototype GM-670L - фото 1
Мышь Defender Prototype GM-670L - фото 2
Мышь Defender Prototype GM-670L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Defender Prototype GM-670L - фото 1
  • Мышь Defender Prototype GM-670L - фото 2
  • Мышь Defender Prototype GM-670L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
350 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412172
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Размеры в упаковке, см
21х16х5
Вес, г.
500

Описание товара Мышь Defender Prototype GM-670L

Переливающаяся подсветка. 2 дополнительные боковые кнопки. 4 режима разрешения мыши 800/1200/1600/2400 dpi. Кнопка смены разрешения. Программное обеспечение Defender Game Center. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Высокое разрешение сенсора мыши.

Отзывы о товаре Мышь Defender Prototype GM-670L




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Мышь
Описание
Переливающаяся подсветка. 2 дополнительные боковые кнопки. 4 режима разрешения мыши 800/1200/1600/2400 dpi. Кнопка смены разрешения. Программное обеспечение Defender Game Center. Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие. Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой. Высокое разрешение сенсора мыши.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Defender Prototype GM-670L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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