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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройтво
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410457
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Описание товара Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый
Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 - довольно мощное устройство, быстро производящее зарядку мобильных устройств. Выходная мощность модели равна 30 Вт, при силе тока в 3 А. Компактное и легкое устройство подключается к прикуривателю автомобиля. Оно экономит ваше время, а благодаря компактному размеру предоставляет возможность всегда держать его при себе.
Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 не только заряжает быстро ваш мобильный телефон, но и предотвратит негативное воздействие электрического тока на него. Устройство имеет защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Разъемы на концах data-кабеля имеют разный вид - это USB type-C и 8-pin Lightning (Apple).
Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 - довольно мощное устройство, быстро производящее зарядку мобильных устройств. Выходная мощность модели равна 30 Вт, при силе тока в 3 А. Компактное и легкое устройство подключается к прикуривателю автомобиля. Оно экономит ваше время, а благодаря компактному размеру предоставляет возможность всегда держать его при себе.
Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 не только заряжает быстро ваш мобильный телефон, но и предотвратит негативное воздействие электрического тока на него. Устройство имеет защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Разъемы на концах data-кабеля имеют разный вид - это USB type-C и 8-pin Lightning (Apple).
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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