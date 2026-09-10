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Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый

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Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 1
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 2
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 3
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 4
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 5
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 6
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 7
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 8
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 9
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 10
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 11
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 12
Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройтво
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 1
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 2
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 3
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 4
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 5
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 6
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 7
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 8
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 9
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 10
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 11
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 12
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410457
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Зарядное устройтво
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
135

Описание товара Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый

Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 - довольно мощное устройство, быстро производящее зарядку мобильных устройств. Выходная мощность модели равна 30 Вт, при силе тока в 3 А. Компактное и легкое устройство подключается к прикуривателю автомобиля. Оно экономит ваше время, а благодаря компактному размеру предоставляет возможность всегда держать его при себе. Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 не только заряжает быстро ваш мобильный телефон, но и предотвратит негативное воздействие электрического тока на него. Устройство имеет защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Разъемы на концах data-кабеля имеют разный вид - это USB type-C и 8-pin Lightning (Apple).

Отзывы о товаре Комплект зарядного устройства Hama H-183317 3A PD (00183317) белый




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Зарядное устройтво
Разъем подключения
Lightning, USB Type-C
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик
Длина провода
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
15
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 - довольно мощное устройство, быстро производящее зарядку мобильных устройств. Выходная мощность модели равна 30 Вт, при силе тока в 3 А. Компактное и легкое устройство подключается к прикуривателю автомобиля. Оно экономит ваше время, а благодаря компактному размеру предоставляет возможность всегда держать его при себе. Комплект зарядного устройства HAMA H-183317 не только заряжает быстро ваш мобильный телефон, но и предотвратит негативное воздействие электрического тока на него. Устройство имеет защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Разъемы на концах data-кабеля имеют разный вид - это USB type-C и 8-pin Lightning (Apple).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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