Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройтво
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410455
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Описание товара Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый
Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 подходит для большинства устройств Apple. Автомобильное зарядное устройство работает от прикуривателя и имеет максимальную мощность на выходе 12 Вт. Имеется один разъем USB для зарядки одного устройства. Длина кабеля из комплекта - 1 м. Тип разъема на конце кабеля - 8-pin Lightning (Apple). Кабель предназначен для зарядки и подходит для подключения к iPhone, iPad и iPod.
Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 имеет белый цвет, характерный для устройств Apple. Прибор компактен, интуитивно прост в эксплуатации. Позволяет экономить время и заряжать устройства в дороге. Есть защита от перегрузки, от избыточного напряжения и от короткого замыкания.
Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 подходит для большинства устройств Apple. Автомобильное зарядное устройство работает от прикуривателя и имеет максимальную мощность на выходе 12 Вт. Имеется один разъем USB для зарядки одного устройства. Длина кабеля из комплекта - 1 м. Тип разъема на конце кабеля - 8-pin Lightning (Apple). Кабель предназначен для зарядки и подходит для подключения к iPhone, iPad и iPod.
Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 имеет белый цвет, характерный для устройств Apple. Прибор компактен, интуитивно прост в эксплуатации. Позволяет экономить время и заряжать устройства в дороге. Есть защита от перегрузки, от избыточного напряжения и от короткого замыкания.
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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