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Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый

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Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 1
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 2
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 3
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 4
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 5
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 6
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 7
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 8
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 9
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 10
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 11
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 12
Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройтво
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 1
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 2
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 3
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 4
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 5
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 6
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 7
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 8
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 9
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 10
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 11
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 12
  • Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410455
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Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Зарядное устройтво
Разъем подключения
USB, Lightning
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х2
Вес, г.
133

Описание товара Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый

Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 подходит для большинства устройств Apple. Автомобильное зарядное устройство работает от прикуривателя и имеет максимальную мощность на выходе 12 Вт. Имеется один разъем USB для зарядки одного устройства. Длина кабеля из комплекта - 1 м. Тип разъема на конце кабеля - 8-pin Lightning (Apple). Кабель предназначен для зарядки и подходит для подключения к iPhone, iPad и iPod. Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 имеет белый цвет, характерный для устройств Apple. Прибор компактен, интуитивно прост в эксплуатации. Позволяет экономить время и заряжать устройства в дороге. Есть защита от перегрузки, от избыточного напряжения и от короткого замыкания.



Теги товара: usb

Отзывы о товаре Комплект зарядного устройства Hama H-183266 2.4A (00183266) белый




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Зарядное устройтво
Разъем подключения
USB, Lightning
Тип зарядного устройства
автомобильное
Материал
пластик, металл
Длина провода
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
12
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Развернуть
Выходной ток, A
2.4
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 подходит для большинства устройств Apple. Автомобильное зарядное устройство работает от прикуривателя и имеет максимальную мощность на выходе 12 Вт. Имеется один разъем USB для зарядки одного устройства. Длина кабеля из комплекта - 1 м. Тип разъема на конце кабеля - 8-pin Lightning (Apple). Кабель предназначен для зарядки и подходит для подключения к iPhone, iPad и iPod. Комплект зарядного устройства HAMA H-183266 имеет белый цвет, характерный для устройств Apple. Прибор компактен, интуитивно прост в эксплуатации. Позволяет экономить время и заряжать устройства в дороге. Есть защита от перегрузки, от избыточного напряжения и от короткого замыкания.


Теги товара: usb
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Отзывы


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