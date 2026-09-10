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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 410071
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
344

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый

Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I200 (C) может использоваться для наблюдения внутри и снаружи помещений. Она имеет надежный пыле- и влагонепроницаемый корпус, который не нуждается в обогреве в случае работ при низких температурах. Она может колебаться от -40 до +60 градусов. Используется стандарт защищенности IP67. Устройство оснащено объективом 2.8 мм и матрицей Progressive Scan CMOS с разрешением 1920х1080. Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I200 (C) имеет ИК-подсветку, дальность действия которой составляет 30 м. При ярком уличном освещении камера может работать, передавая цветную картинку, без выхода на режим «ночь».

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Описание
Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I200 (C) может использоваться для наблюдения внутри и снаружи помещений. Она имеет надежный пыле- и влагонепроницаемый корпус, который не нуждается в обогреве в случае работ при низких температурах. Она может колебаться от -40 до +60 градусов. Используется стандарт защищенности IP67. Устройство оснащено объективом 2.8 мм и матрицей Progressive Scan CMOS с разрешением 1920х1080. Видеокамера IP HIKVISION HiWatch DS-I200 (C) имеет ИК-подсветку, дальность действия которой составляет 30 м. При ярком уличном освещении камера может работать, передавая цветную картинку, без выхода на режим «ночь».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I200 (C) 2.8-2.8мм цветная корп.:белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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