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Конструктор ТИКО "Школьник" 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор ТИКО "Школьник" 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871

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Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 1
Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 2
Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 3
Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 4
Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 5
Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 6
Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 1
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 2
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 3
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 4
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 5
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 6
  • Конструктор ТИКО &quot;Школьник&quot; 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 230 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395182
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Характеристики

Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
143 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х11
Вес, кг.
1.32

Описание товара Конструктор ТИКО "Школьник" 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871

Набор Школьник позволяет детям с окрепшими ручками и пальчиками собирать много сложных игровых и обучающих конструкций большего размера. Для этого в его составе увеличено количество маленьких и больших квадратов и равносторонних треугольников, а также добавлены пятиугольники со стороной 10 см.

Отзывы о товаре Конструктор ТИКО "Школьник" 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871




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Характеристики
Бренд
Рантис
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
143 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Школьник позволяет детям с окрепшими ручками и пальчиками собирать много сложных игровых и обучающих конструкций большего размера. Для этого в его составе увеличено количество маленьких и больших квадратов и равносторонних треугольников, а также добавлены пятиугольники со стороной 10 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор ТИКО "Школьник" 143 детали цветная коробка 11-00001289 Рантис 3871 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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