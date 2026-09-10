Описание товара Конструктор BRICKMASTER 208 Кремль (136 деталей)

Конструктор Brickmaster позволит ребенку почувствовать себя настоящим архитектором и самостоятельно построить одну из самых известных достопримечательностей Москвы — Кремль с зубчатыми стенами и башней.

Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.

Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.

Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.