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Конструктор-мозайка (200 дет) на батарейках (свет)в коробке шуруповерт,отвертка с насадками,шурупы,детали разных форм TLH-19 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор-мозайка (200 дет) на батарейках (свет)в коробке шуруповерт,отвертка с насадками,шурупы,детали разных форм TLH-19

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Конструктор-мозайка (200 дет) на батарейках (свет)в коробке шуруповерт,отвертка с насадками,шурупы,детали разных форм TLH-19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
850 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395170
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
200 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х3
Вес, кг.
1

Описание товара Конструктор-мозайка (200 дет) на батарейках (свет)в коробке шуруповерт,отвертка с насадками,шурупы,детали разных форм TLH-19

Конструктор даст простор для фантазии ребенка и позволит ему создать множество уникальных фигурок.

Отзывы о товаре Конструктор-мозайка (200 дет) на батарейках (свет)в коробке шуруповерт,отвертка с насадками,шурупы,детали разных форм TLH-19




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
200 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор даст простор для фантазии ребенка и позволит ему создать множество уникальных фигурок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор-мозайка (200 дет) на батарейках (свет)в коробке шуруповерт,отвертка с насадками,шурупы,детали разных форм TLH-19 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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