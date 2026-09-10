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Конструктор "Супер-Микс" 144 детали в мешке Полесье 6783 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Супер-Микс" 144 детали в мешке Полесье 6783

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Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 1
Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 2
Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 3
Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 4
Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 5
Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 1
  • Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 2
  • Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 3
  • Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 4
  • Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 5
  • Конструктор &quot;Супер-Микс&quot; 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
970 руб.  1 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394967
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
144 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Конструктор "Супер-Микс" 144 детали в мешке Полесье 6783

Компания «Полесье» производит широкий выбор развивающих конструкторов. В набор Супер-Микс входят блоки двух видов, поэтому строить крепости и домики могут даже малыши. У ребёнка формируется понимание, что предметы бывают разных цветов, размеров и форм. Одновременно развиваются пространственное мышление, воображение, мелкая моторика рук.

Отзывы о товаре Конструктор "Супер-Микс" 144 детали в мешке Полесье 6783




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
144 дет., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Компания «Полесье» производит широкий выбор развивающих конструкторов. В набор Супер-Микс входят блоки двух видов, поэтому строить крепости и домики могут даже малыши. У ребёнка формируется понимание, что предметы бывают разных цветов, размеров и форм. Одновременно развиваются пространственное мышление, воображение, мелкая моторика рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Супер-Микс" 144 детали в мешке Полесье 6783 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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