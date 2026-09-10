Тонер Black&White KST-212C-120 для Kyocera (фл. 120г) Cyan
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5250, FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, FS-C2526MFP, FS-C2626MF
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5250, FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, FS-C2526MFP, FS-C2626MF
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х10
Вес, г.
156
Описание товара Тонер Black&White KST-212C-120 для Kyocera (фл. 120г) Cyan
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-C5250, FS-C2026MFP, FS-C2126MFP, FS-C2526MFP, FS-C2626MF
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Black and White - совместимые картриджи и тонеры для устройств печати и копирования (лазерных принтеров, факсов, копиров, многофункциональных аппаратов - МФУ). Картриджи компании Black&amp;amp;White необходимый расходный материал для вашей оргтехники. Он восстановит высокое качество печати и прослужит вам максимально долго.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Тонер Black&White KST-212C-120 для Kyocera (фл. 120г) Cyan - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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