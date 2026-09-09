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Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый

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Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168341
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х7
Вес, г.
220

Описание товара Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый

Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-PH7100Y (106R02608) для Xerox Phaser 7100/7100N/7100DN, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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