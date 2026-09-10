Набор "Мини-кухня" в коробке плита,духовка,раковина,часы,посуда, 420*305*235мм VIGA 50231VG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392149
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
духовой шкаф, кухонная утварь, раковина, плита, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х25
Вес, кг.
3
Описание товара Набор "Мини-кухня" в коробке плита,духовка,раковина,часы,посуда, 420*305*235мм VIGA 50231VG
Набор включает плиту, духовку, раковину, часы с подвижными стрелками. Также есть все необходимые аксессуары - ложка, кухонная лопатка, кастрюля с крышкой, ковш с крышкой и две емкости для специй.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
духовой шкаф, кухонная утварь, раковина, плита, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Набор включает плиту, духовку, раковину, часы с подвижными стрелками. Также есть все необходимые аксессуары - ложка, кухонная лопатка, кастрюля с крышкой, ковш с крышкой и две емкости для специй.
Набор "Мини-кухня" в коробке плита,духовка,раковина,часы,посуда, 420*305*235мм VIGA 50231VG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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