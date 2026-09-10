Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%790 руб. 1 343 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393625
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
погремушки (3 шт.), подвес, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х7
Вес, г.
356
Описание товара Погремушки Подарочный набор №2 Стеллар 01548
Погремушки – это первые игрушки малыша. Они необходимы ему для развития сенсорной и моторной сферы, что в свою очередь стимулирует развитие мозга. Для полноценного развития малышу нужны погремушки разных цветов, форм, с разными рукоятками. Потому наш набор идеально подходит для подарка ребенку.
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Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Звуковые эффекты
да
Комплектация
погремушки (3 шт.), подвес, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
полистирол
Минимальный возраст
1
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 0 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Погремушки – это первые игрушки малыша. Они необходимы ему для развития сенсорной и моторной сферы, что в свою очередь стимулирует развитие мозга. Для полноценного развития малышу нужны погремушки разных цветов, форм, с разными рукоятками. Потому наш набор идеально подходит для подарка ребенку.
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