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Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990

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Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990 - фото 1
Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
  • Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990 - фото 1
  • Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 720 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392079
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
24 примера изображений, 4 кубика для игры в лудо, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х3
Вес, г.
917

Описание товара Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990

Фишки девяти различных цветов помогут создать бесконечное количество узоров и изображений. Перевернув белую доску с отверстиями можно начинать игру Лудо.

Отзывы о товаре Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игрушка
Комплектация
24 примера изображений, 4 кубика для игры в лудо, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Фишки девяти различных цветов помогут создать бесконечное количество узоров и изображений. Перевернув белую доску с отверстиями можно начинать игру Лудо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор 2в1 Мозайка+Игра Лудо в коробке VIGA VG59990 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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