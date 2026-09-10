Машина-сортер в коробке VIGA 51612
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сортер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%1 660 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392041
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
сортер, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х15
Вес, г.
483
Описание товара Машина-сортер в коробке VIGA 51612
Каталка Viga Toys (Вига Тойс) Машинка-сортер - прекрасная игрушка для малышей, которые только недавно научились ходить. Выполнена в скандинавском стиле, новый вид классической игрушки. Могут проталкивать деревянные фигурки (треугольник, эллипс, звезда, квадрат, трапеция, цилиндр) через соответствующие отверстия, затем открывать крышку и вынимать их, чтобы начать игру сначала
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
сортер, аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Каталка Viga Toys (Вига Тойс) Машинка-сортер - прекрасная игрушка для малышей, которые только недавно научились ходить. Выполнена в скандинавском стиле, новый вид классической игрушки. Могут проталкивать деревянные фигурки (треугольник, эллипс, звезда, квадрат, трапеция, цилиндр) через соответствующие отверстия, затем открывать крышку и вынимать их, чтобы начать игру сначала
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