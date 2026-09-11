Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527729
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 расписная 7704 понравится любому малышу. Представляет собой традиционную народную игрушку и оптимальна для развивающих занятий с ребенком старше 1, 5 лет. В комплекте есть 10 фигурок, каждая из которых меньше предыдущей по размеру. Ребенок может достать всех матрешек, разделяя игрушки на две составные части. Это позволяет развивать мелкую моторику и пространственное мышление. Благодаря качественному насыщенному пигменту, который использован при окрашивании матрешек, ребенок научится различать цвета и оттенки. Фигурки оптимальны для украшения детской комнаты. Матрешки также позволяют детям освоить простые сюжетные игры, ознакомиться с культурой родной страны и значительно расширить кругозор.
Развивающая игрушка Нескучные игры Матрешка 10 в 1 расписная 7704 понравится любому малышу. Представляет собой традиционную народную игрушку и оптимальна для развивающих занятий с ребенком старше 1, 5 лет. В комплекте есть 10 фигурок, каждая из которых меньше предыдущей по размеру. Ребенок может достать всех матрешек, разделяя игрушки на две составные части. Это позволяет развивать мелкую моторику и пространственное мышление. Благодаря качественному насыщенному пигменту, который использован при окрашивании матрешек, ребенок научится различать цвета и оттенки. Фигурки оптимальны для украшения детской комнаты. Матрешки также позволяют детям освоить простые сюжетные игры, ознакомиться с культурой родной страны и значительно расширить кругозор.
Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Матрешка Нескучные игры 10 в 1 расписная арт.7704