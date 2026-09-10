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Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530

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Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 - фото 1
Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
струйный принтер
  • Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 - фото 1
  • Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 388629
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
струйный принтер
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х15х9
Вес, г.
170

Описание товара Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530

Оригинальный комплект для замены печатающей головки HP 711 (C1Q10A) — это ключевой рабочий узел для широкоформатных плоттеров серий HP DesignJet, отвечающий за формирование изображения и подачу чернил на бумагу. Блок объединяет четыре цветных канала в единую монолитную конструкцию.

Отзывы о товаре Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Печатающая головка
Тип чернил
водорастворимый
Совместимость
струйный принтер
Цвет
голубой, желтый, пурпурный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный комплект для замены печатающей головки HP 711 (C1Q10A) — это ключевой рабочий узел для широкоформатных плоттеров серий HP DesignJet, отвечающий за формирование изображения и подачу чернил на бумагу. Блок объединяет четыре цветных канала в единую монолитную конструкцию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка C1Q10A HP 711 для DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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