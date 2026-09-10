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Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137)

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Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137) - фото 1
Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Комплектация
подвес (2 шт.), комплект крепежа, упаковка
  • Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137) - фото 1
  • Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386349
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Держатель
Комплектация
подвес (2 шт.), комплект крепежа, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
1

Описание товара Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137)

Комплект антивибрационных подвесов для микрофонов.

Отзывы о товаре Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137)




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Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Держатель
Комплектация
подвес (2 шт.), комплект крепежа, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект антивибрационных подвесов для микрофонов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект с адаптером Rycote Duo-Lyre 68 19/34 (RYC040137) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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